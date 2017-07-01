В Италии арестован украинский боец по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера возле Славянска

В Италии арестован украинский боец Виталий Маркив по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 вблизи г. Славянск.

Как говорится в сообщении на странице заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, подозрение в убийстве гражданина Италии Андреа Рокелли выдвинуто прокуратурой г.Павия.

Енин заметил, что Генпрокуратура удивлена арестом Маркива.

«Украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и т.д.», - сообщил Енин.

Также он подчеркнул, что по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

«Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", - сообщил Енин.

По информации из соцсетей, Маркив - доброволец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого (добровольческое формирование Национальной гвардии Украины, подчиненное Северному оперативному территориальному объединению).

Напомним, 24 мая 2014 года в районе сел. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккеллі и его переводчик погибли.