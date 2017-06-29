В Киеве разоблачили банду, которая "похитила" и перепродала 31 квартиру (видео)

В Киеве разоблачили банду, которая незаконно перепродала 31 квартиру столичных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

В состав группы входили 12 человек. Большинство из них связаны с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, подделкой документов и даже умышленным убийством.

«Мошенники подделывали документы, в том числе с ними в сговоре были некоторые нотариусы, и путем цепочки перепродаж квартир получали средства. Таким образом они фактически похитили 31 квартиру. При этом хозяева квартир часто не знали об этом, пока не обнаруживали, что в их квартирах уже проживают другие люди. Все злоумышленники установлены, восьми уже сообщено о подозрении в совершении мошенничества и подделки документов, четырех задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Во время обысков у фигурантов изъяли деньги, поддельные удостоверения работника правоохранительного органа, ключи от 14-ти квартир, правоустанавливающие документы на квартиры, мобильные телефоны, радиостанции и автомобиль.

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«Эта группа имеет четкие признаки организованности: сюда входили нотариусы и люди, которые четко распределяли между собой роли. Поэтому в ходе следствия будут устанавливать другие эпизоды их преступной деятельности. За совершение этих преступлений предусмотрено до 12 лет лишения свободы », - отметил Андрей Крищенко.

В рамках уголовного производства, начатого в января 2015 года ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (Подделка) Уголовного кодекса, был проведен ряд следственных действий, в том числе контроль за совершением преступления и 18 обысков.

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