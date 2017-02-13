На Ривненщине разоблачили группу мошенников, которые обманули граждан на полмиллиона гривень
Ривненские правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под предлогом реализации импортной сельскохозяйственной техники обманули граждан на 0,5 млн грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН, в результате проведенных 10 февраля одновременных обысков в ривненских и киевских офисах ООО «Лизинговая компания Автолайф» и по месту проживания подозреваемых в мошенничестве лиц было изъято семь ноутбуков, банковские карты, печати разных предприятий, телефоны и черновая документация.
Кроме того, полицейские наложили арест на семь банковских счетов организаций и частных предпринимателей, через которые осуществлялись финансовые операции.
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Сейчас установлено, что в ООО «Лизинговая компания Автолайф» обращались, чтобы купить сельскохозяйственную технику иностранного производства по доступным ценам. По предварительной телефонной договоренности покупателей приглашали в офисы, где путем психологического давления склоняли к оплате части стоимости товара. Суммы колебались от нескольких десятков до сотен тысяч гривен. После внесения аванса покупателей уверяли, что товар готовится к пересылке в Украину и вскоре прибудет на складские помещения. Но никаких автомобилей или техники потерпевшие так и не получали.
В полиции проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Правоохранители призывают людей, которые стали жертвами ООО «Лизинговая компания Автолайф» обращаться в полицию.
Продолжаются следственные действия.