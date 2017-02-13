На Ривненщине разоблачили группу мошенников, которые обманули граждан на полмиллиона гривень

Как сообщили корреспонденту УНИАН, в результате проведенных 10 февраля одновременных обысков в ривненских и киевских офисах ООО «Лизинговая компания Автолайф» и по месту проживания подозреваемых в мошенничестве лиц было изъято семь ноутбуков, банковские карты, печати разных предприятий, телефоны и черновая документация.

Кроме того, полицейские наложили арест на семь банковских счетов организаций и частных предпринимателей, через которые осуществлялись финансовые операции.

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Сейчас установлено, что в ООО «Лизинговая компания Автолайф» обращались, чтобы купить сельскохозяйственную технику иностранного производства по доступным ценам. По предварительной телефонной договоренности покупателей приглашали в офисы, где путем психологического давления склоняли к оплате части стоимости товара. Суммы колебались от нескольких десятков до сотен тысяч гривен. После внесения аванса покупателей уверяли, что товар готовится к пересылке в Украину и вскоре прибудет на складские помещения. Но никаких автомобилей или техники потерпевшие так и не получали.

В полиции проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители призывают людей, которые стали жертвами ООО «Лизинговая компания Автолайф» обращаться в полицию.

Продолжаются следственные действия.