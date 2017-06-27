Журналист рассказал, кто стоит за подрывом авто офицера Минобороны в Киеве

12:25, 27 июня 2017
Происшествия
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Бутусов говорит, что спецслужбы РФ развернули широкомасштабную войну против сотрудников украинских спецслужб.

Журналист рассказал, кто может стоять за взрывом авто в Киеве / фото УНИАН

В центре Киева на улице Механизаторов взорвана машина начальника управления специального резерва ГУР Минобороны полковника Максима Шаповала, руководившего подразделением, которое принимало активное участие в защите Украины от российской агрессии, в боевых действиях на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Нет никаких сомнений, что он погиб в результате террористической атаки российских спецслужб. Почерк убийц - такой же как при взрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве и при взрыве заместителя начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе", - говорится в его сообщении.

Журналист уверен, что российские спецслужбы развернули широкомасштабную террористическую войну против госдеятелей и сотрудников украинских спецслужб, которые принимают наиболее активное участие в борьбе с оккупантами.

Как сообщал УНИАН ранее, в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель. 

СМИ сообщили, что в результате взрыва автомобиля погиб начальник резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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Теги: #взрыв авто в Киеве#начальник резерва ГУР#погиб Шаповал