Журналист рассказал, кто стоит за подрывом авто офицера Минобороны в Киеве

В центре Киева на улице Механизаторов взорвана машина начальника управления специального резерва ГУР Минобороны полковника Максима Шаповала, руководившего подразделением, которое принимало активное участие в защите Украины от российской агрессии, в боевых действиях на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Читайте такжеВзрыв авто в Киеве: СМИ назвали имя погибшего начальника резерва ГУР

"Нет никаких сомнений, что он погиб в результате террористической атаки российских спецслужб. Почерк убийц - такой же как при взрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве и при взрыве заместителя начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе", - говорится в его сообщении.

Журналист уверен, что российские спецслужбы развернули широкомасштабную террористическую войну против госдеятелей и сотрудников украинских спецслужб, которые принимают наиболее активное участие в борьбе с оккупантами.

Как сообщал УНИАН ранее, в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль. В результате происшествия погиб водитель.

СМИ сообщили, что в результате взрыва автомобиля погиб начальник резерва ГУР Минобороны Максим Шаповал.