На Одесщине легковушка слетела в кювет: трое погибли

В результате ДТП на автодороге Измаил-Одесса, между населенными пунктами Кирнички и Утконосовка водитель легкового автомобиля "Мицубиси", не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Одесской области.

В автомобиле находилось 5 человек, из которых двое детей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых - водитель и два пассажира, - и пострадали 2 ребенка. Мальчик 2010 г.р., с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", госпитализирован в Измаильскую городскую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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Девочка 2009 г. р., с диагнозом "закрытый перелом левого бедра, многочисленные политравмы", госпитализирована в реанимационное отделение Измаильской городской больницы, состояние тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль провалился под асфальт, пострадали женщина и ребенок.