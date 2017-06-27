В Киеве автомобиль провалился под асфальт: пострадали женщина и ребенок (фото)
Легковой автомобиль провалился под дорожное покрытие. О причине инцидента пока неизвестно.
В Киеве на улице Лебедева-Кумача легковой автомобиль Opel провалился под дорожное покрытие, в результате чего пострадала женщина с восьмимесячным ребенком.
Об этом сообщили собственные источники "Обозревателя". О самом событии проинформировали в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.
Отметим, что подобные ДТП не редкость для украинской столицы. В частности, в марте многотонный КамАЗ оказался в пропасти, образовавшейся под асфальтом.
Обычно, подобные инциденты связаны с формированием пустот под дорожным покрытием.
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Мэр Виталий Кличко заявлял, что большинство столичных дорог, которые сегодня являются проблемными, не ремонтировались 30 лет и более.