В Луганской области маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась

На Луганщине на трассе Беловодск-Станица Луганская близ поселка Нижняя Ольховая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер». Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 25 июня. Водитель маршрутного такси съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадали 12 человек, из которых двое детей: 14? 2 и 9 лет.

Читайте такжеУжасное ДТП в Киеве: автомобиль несколько раз перевернуло в воздухе на высоте 2 метров (фото)

На место происшествия сразу прибыли спасатели 24 Государственного пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, которые помогли освободиться пассажирам маршрутного такси и передали их медицинским работникам. Сейчас правоохранители устанавливают причину ДТП.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луцке маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Удар был такой силы, что пассажиры выпали из маршрутки. Столб при этом упал и перегородил дорогу.