В Полтавской области нашли тела мужчины и женщины, убитых ради элитного автомобиля

В Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который в прошлом году убил и закопал двух частных предпринимателей и завладел их автомобилем Volkswagen Touareg.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Олег Бех.

По его данным, вчера, 21 июня, в лесополосе в Полтавской области правоохранители нашли тела мужчины и женщины, которые почти год были в розыске.

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«В Полтавском районе нам удалось найти тела двух человек, которые бесследно исчезли летом прошлого года вместе с автомобилем Volkswagen Touareg. Тела мужчины и женщины были закопаны в лесополосе, недалеко от областного центра. Также мы совместно с прокуратурой задержали человека, который подозревается в незаконном завладении транспортом убитых. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый дает показания следователю и проверяется на причастность к совершению двойного убийства», - заявил Бех.

В пресс-службе прокуратуры Полтавской области УНИАН уточнили подробности раскрытия убийства двух частных предпринимателей.

По данным ведомства, при процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области следственным управлением Главного управления Национальной полиции в области расследуется уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины по факту исчезновения без вести в июне 2016 года двух человек вместе с автомобилем Volkswagen Touareg.

По результатам работы в одном из домохозяйств в с. Гутыревка Полтавского района правоохранители обнаружили разукомплектованные части автомобиля Volkswagen Touareg. На отдельных деталях обнаружены следы вещества, похожего на кровь. Кроме этого, из дома изъяты пистолет и патроны к нему.

«По подозрению в незаконном завладении транспортным средством был задержан 36-летний сын владелицы домохозяйства. Во время следственного эксперимента подозреваемый указал место в лесопосадке, где он спрятал тела жертв. Правоохранителям понадобилось почти 5 часов, чтобы их раскопать. По предварительным заключениям судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих пострадавших стали огнестрельные ранения в голову», - сказала заместитель начальника управления прокуратуры Полтавской области Наталья Лец.

Задержанный уже уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 289 УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его причастность к совершению умышленного убийства указанных лиц устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 21 июня на заброшенной свиноферме обнаружили тела пары, пропавшей в Киеве.