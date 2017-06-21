В России мужчина после ДТП убил и закопал своего "обидчика" вместе с машиной

Российский суд будет рассматривать дело местного жителя, который после ДТП убил своего "обидчика" и закопал вместе с автомобилем за отказ оплатить ремонт. Об этом сообщил агентству "РИА Новости" представитель краевого управления СК России.

Инцидент произошел в российском селе Плеханово в ноябре 2014 года. На дороге столкнулись "Волга" и ВАЗ, оба водителя были пьяны, между ними возник конфликт. Водитель "Волги" - 33-летний мужчина - требовал у 42-летнего водителя "Жигулей" деньги за предстоящий ремонт машины, но тот отказался платить.

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Тогда молодой человек избил его, положил в багажник "Жигулей" и привез в Кунгур на территорию гаража. В драке он несколько раз ранил мужчину ножом, отчего тот скончался. Затем молодой человек со своим знакомым с помощью экскаватора закопал тело и автомобиль в окрестностях города.

Долгое время судьба без вести пропавшего мужчины была неизвестна. Раскрыть преступление удалось только в марте 2017. Следователи и полицейские нашли тело и машину, после чего установили личность подозреваемого. На время следствия его заключили под стражу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре пьяный пассажир убил женщину-водителя такси и забрал ее авто.