В Одессе суд отпустил участника акции против выступления Билык под личное обязательство

Малиновский районный суд Одессы суд сегодня избрал меру пресечения в виде личного обязательства лидеру общественной организации «Уличный фронт» Демьяна Ганула, который 8 июня был участником акции против выступления певицы Ирины Билык и подозревается в том, что ударил тогда полицейского.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте, так как считает, что Ганул может оказывать давление на потерпевшего, свидетелей и «совершить другие уголовные преступления».

Адвокат, в свою очередь, утверждал, что большинство свидетелей происшествия – полицейские, на которых его подзащитный не сможет оказать давление.

В результате суд постановил отпустить Ганула под личное обязательство.

Читайте такжеСтолкновения на концерте Ирины Билык в Одессе: Аваков пообещал наказать полицейских, превысивших полномочия

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицейскими произошли столкновения из-за выступления певицы Билык на открытии летнего ресторана. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов, которые заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму. Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охранников. Несколько протестующих через ограждение начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, чему помешала полиция.

Во время конфликта пострадал известный в городе активист Сергей Стерненко – ему разбили лицо, он утверждает, что это сделали полицейские.

По факту беспорядков полиция сразу открыла два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины в отношении лидера общественной организации «Уличный фронт» 24-летнего Ганула, который участвовал в акции против выступления Билык.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня в Одессе между активистами и полицией произошли столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана Park Leo. К заведению прибыли несколько десятков проукраинских активистов. Они заявили, что Билык в 2015 году выступала в оккупированном Крыму.

Активисты пытались прорваться на территорию ресторана, вокруг которого была металлическая ограда, а у входа и по периметру был двойной кордон полиции и много охраны.

Несколько протестующих через ограждение начали бросать куриные яйца на территорию ресторана, чему помешала полиция. Во время конфликта пострадал известный в городе активист Сергей Стерненко – ему разбили лицо, он утверждает, что это сделали полицейские. По факту беспорядков полиция сразу открыла два уголовных производства: по ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.