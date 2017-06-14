В центре Киева попойка школьников закончилась приездом "скорой"

Из центра Киева медики "скорой помощи" госпитализировали выпускника 9-го класса одной из школ столицы в состоянии сильного алкогольного отравления.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел около 19.00 возле здания по ул. Крещатик, 4.

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Как выяснилось, группа несовершеннолетних в возрасте 15 лет сегодня праздновала окончание 9-го (выпускного) класса. После употребления спиртного одному из подростков стало плохо, он потерял сознание. Ни учителей, ни родителей для сопровождения учеников не было.

Бригада «скорой помощи» прибыла по вызову к месту происшествия через 15-20 минут, патруль полиции - через полчаса. Состояние пострадавшего врачи стабилизировали в спецавтомобиле, после чего доставили его в детскую больницу «Охматдет».