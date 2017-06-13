На Житомирщине женщина родила дочку в такси по дороге в роддом (видео)

Женщина родила ребенка в такси по дороге из Бердичева в Житомир. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Житомирской области перевернулся микроавтобус, пострадали три человекаТаксист приехал на вызов в три часа ночи. По его словам, женщина попросила отвезти ее в больницу в областном центре. Когда уже почти подъехали к Житомиру, начались схватки и она попросила остановить машину. За считанные минуты пассажирка родила девочку.

"Так быстро все произошло. Шок немного был. Пока я вышел и обошел, то ребенок уже был. Моя роль, что я помог завернуть ребенка в одеяло и поднес к маме. Помощи она не просила и я так понял, что она и сама не знала, что так будет", - рассказывает таксист Артем Третьяк.

В роддоме врачи комментировать состояние мамы и младенца отказались. Объяснили, что женщина - суррогатная мать и не хочет огласки. Только сказали, что за состояние младенца и мамы спокойны.