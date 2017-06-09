На Харьковщине парень выпрыгнул с 8-го этажа и выжил

В Харьковской области 28-летний парень пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной комнаты на 8 этаже дома, но выжил. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Бригада скорой медицинской помощи доставила парня в тяжелом состоянии в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

В больнице молодого человека прооперировали.

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Предварительно следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.