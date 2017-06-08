Адская ссора на Днепропетровщине: мужчина поджег жену за отказ доить корову (видео)

На Днепропетровщине женщина получила 60 процентов ожогов тела, когда 51-летний мужчина облил ее бензином за то, что она не пошла хлопотать по хозяйству, говорится в сюжете ТСН.

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Перед этим супруги употребляли алкоголь. После отказа женщины идти в коровник разъяренный мужчина поджег ее. Когда же увидел сильное пламя, испугался и начал спасать жену. Потерпевшая находится в больнице, ее мужчине объявили о подозрении и избирается мера пресечения.

"Несмотря на то, что мужчина испугался и сразу потушил женщину, она получила 60% ожогов кожи - за это ему грозит 8 лет лишения свободы", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.