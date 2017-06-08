В полиции рассказали подробности гибели мужчины на станции метро в Киеве

Столичные правоохранители подтвердили, что мужчина на станции метро "Академгородок" совершил самоубийство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Около 08:40 во время движения поезда на пути упал пассажир, от полученных телесных повреждений он скончался", - отметили правоохранители.

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В полиции установили, что погибший является киевлянином 1993 года рождения. Он заходил на станцию вместе с родственниками и пока они покупали жетоны, мужчина спустился на платформу.

по словам машиниста, когда поезд прибывал, молодой человек прыгнул на пути.

"Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. В настоящее время устанавливаются причины падения", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 8 июня, на станции метро "Академгородок" Святошинско-Броварской линии метрополитена человек упал на пути. Движение поездов через станцию временно приостанавливалось.