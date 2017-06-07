Чиновника Фонда гарантирования вкладов поймали на взятке в $5 миллионов

Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности Украины сегодня при получении взятки в сумме $5 млн задержала уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Харьковской области за взятку в тысячу долларов задержали военкома

Сообщается, что злоумышленник разработал преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации.

"$5 млн - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда, в порядке погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", - написал Луценко.

Такие действия УК оценивает до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Одесщине за вымогательство $15000 взятки задержали глав научных учреждений.