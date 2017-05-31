На Одесщине за вымогательство $15000 взятки задержали глав научных учреждений

В Одесской области задержаны двое руководителей научных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины, вымогавшие взятку в размере 15 тыс. долларов.

Как сообщили УНИАН в Управлении защиты экономики ГУ Нацполиции в области, 30 мая полицейские задержали двух должностных лиц одновременно в момент получения ими части неправомерной выгоды.

Оперативники управления задержали обоих подозреваемых в служебных кабинетах. Отмечается, что 15 тыс. долларов руководитель научного института и директор его структурного подразделения требовали за передачу в аренду помещений института для их реконструкции под гостиницу и ведения предпринимательской деятельности.

«Вчера за подписание договора аренды они получили часть мзды - 20 тыс. грн, из которых 15 тыс. - руководитель института Национальной академии аграрных наук Украины, 5 тыс. грн - директор опытного хозяйства этого научного института», - рассказали в управлении.

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Как подчеркнули в полиции, таким образом, работники Управления защиты экономики в Одесской области НП пресекли деятельность преступной схемы, которую организовали директор научного института и руководитель исследовательского хозяйства данного учреждения. Должностные лица, злоупотребляя служебным положением, наладили систему получения неправомерной выгоды. В частности, они требовали деньги за передачу в аренду складских помещений, находящихся на балансе института, для ведения различных видов деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователи областного управления ГУНП в Одесской области проводят обыски при процессуальном руководстве прокуратуры области.

Кроме того, устанавливаются другие факты получения указанными лицами неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов, а также другие лица, которые могут быть причастны к данному правонарушению.