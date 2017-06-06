Пожар на СТО в Днепровском районе Киева локализован – ГСЧС
16:15, 06 июня 2017Происшествия
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Сегодня на ул. Профсоюзная, 21/3 возник пожар в частном доме размером 20х30 м, с пристроенной станцией технического обслуживания. Огонь распространился на большую площадь.
Сейчас продолжается ликвидация пожара / фото УНИАН, Тарас Гудым
Пожар в частном доме с пристроенной СТО в Днепровском районе столицы локализован, его ликвидация продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
«В 15.20 6 июня пожар в частном жилом доме по ул. Профсоюзной 21/3, в Днепровском районе столицы локализован на площади 400 кв. м. Продолжается ликвидация», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на ул. Профсоюзной, 21/3, произошел пожар в частном доме плоащдью 20х30 м, с пристроенной станцией технического обслуживания. Огонь распространился на большую площадь.
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