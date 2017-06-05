Под Балаклеей взрывом ранило мужчину, пытавшегося распилить найденный боеприпас

Вблизи Балаклеи Харьковской области тяжелые ранения получил мужчина, который пытался распилить неизвестный боеприпас.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 4 мая, около 17:20 в Балаклейский отдел полиции из приемного отделения скорой помощи поступила информация о раненном 34-летнем жителе села Вербовка.

У пострадавшего выявлена травматическая ампутация правой голени и пальцев левой кисти, рваная рана правового плеча и левого колена. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение Балаклейской районной больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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По предварительным данным, мужчина во дворе собственного дома распиливал болгаркой неизвестный предмет, который в результате демонтажных работ взорвался. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 в результате детонации складов с боеприпасами в Балаклее произошел пожар. Снаряды разлетелись в радиусе до 10 км. Были повреждены несколько зданий. Погиб один человек.

Наомним, что ранее в Харьковской области с осколочными ранениями госпитализировали мужчину, который пытался распилить боеприпас времен Второй мировой войны.