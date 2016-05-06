На Харьковщине взрывом ранило мужчину, пытавшегося распилить найденный боеприпас

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, 5 мая в 19:30 в Первомайский отдел полиции поступила информация из Первомайской центральной районной больницы, что в медучреждение доставлен мужчина с осколочным ранением ноги, ранами предплечья.

Правоохранители установили, что накануне 32-летний сын пострадавшего нашел боеприпас в овраге и принес домой. 54-летний мужчина решил распилить снаряд "болгаркой", чем вызвал взрыв.

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Состояние здоровья пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Кроме мужчины, в результате взрыва никто больше никто не пострадал.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.