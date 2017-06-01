Полиция открыла пять уголовных производств после штурма Львовского облсовета

Следователи Галицкого отдела полиции открыли пять уголовных производств после штурма Львовского облсовета во вторник, 30 мая, праворадикалами. Об этом в четверг, 1 июня, во время заседания сессии Львовского облсовета прокурор Львовской области Юрий Квяткивский, передает Zahid.net.

По его словам, открыты производства по ст. 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества ст. 293 – групповое нарушение общественного порядка, ст. 296 – хулиганство, ст. 341 – захват государственных или общественных зданий или сооружений, 345 – угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа.

Читайте такжеСтычки во Львовском облсовете: за помощью обратились 9 правоохранителей, одна женщина получила ожоги

Юрий Квяткивский сообщил, что в настоящее время досудебным расследованием установлено, что около ста человек из хулиганских побуждений начали потасовку с сотрудниками правоохранительных органов, применяли средства слезогонного действия, в результате чего 12 правоохранителей получили телесные повреждения. Ворвавшись в Львовский областной совет они совершали хулиганские действия, которые привели к срыву заседания сессии и повредили, уничтожили имущество ЛОС.

По его словам, во время расследования допросили 65 человек, провели 10 осмотров мест происшествий и назначили 14 судебных экспертиз.

«Есть установленные лица, в частности те, которые провоцировали. Материалы изучаются, есть очень много видеоматериалов. Надо до секунды раскладывать, чтобы установить вину или невиновность тех или иных лиц», – отметил начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

По его словам, кроме расследования действий праворадикалов происходит служебное расследование, в котором анализируют просчеты, которые допустили правоохранители.