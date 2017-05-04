"Избили палками с гвоздями": за последние дни в Польше произошло два нападения на украинцев из-за национальности

В Польше участились нападения украинцев на национальной почве. Первый случай произошел в Ченстохове, где трое молодых мужчин избили граждан Украины, передает Польское радио.

Группу из трех украинцев атаковали трое поляков, которые вели себя агрессивно, били пострадавших по всему телу и обзывали их. Следователи выяснили, что причиной нападения была национальность граждан Украины. Подозреваемым от 22 до 28 лет и они уже известны правоохранителям из-за свого криминального прошлого. Всем им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве, а также они арестованы на 3 месяца.

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Несколько дней назад подобный инцидент произошел в Новой Гуте – одном из районов Кракова. Там трое поляков напали на 17-летнего украинца, который со своим польским знакомым играл в баскетбол на школьной площадке, и жестоко избили палками с вбитыми в них гвоздями. В этом случае также причиной нападения стало украинское происхождение обиженного юноши. Подозреваемых задержала полиция. Теперь им грозит до 8 лет заключения.

"Из-за особенности преступления и жестокости злоумышленников суд взял всех подозреваемых под стражу на 3 месяца", - рассказал пресс-секретарь малопольской полиции.

Ранее СМИ сообщали, что в польском городе Жешув группу украинских студентов избили пятеро местных жителей.