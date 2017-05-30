В Киеве начали ликвидацию 15-метровой ямы на месте прорыва трубы
12:46, 30 мая 2017Происшествия
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Ремонт участка продлится около суток.
Ремонт участка продлится около суток / Фото kyivenergo.com
В Киеве на Голосеевском проспекте, 27, начались ремонтные и восстановительные работы, передает 112.ua.
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Как рассказали в "Киевэнерго", ремонт участка продлится около суток, после чего 15-метровая яма, которая образовалась из-за прорыва трубы, будет засыпана.
Как сообщалось, 19 мая в Киеве на пр. Голосеевском прорвало трубу диаметром 2000 мм, фонтан воды достиг 7-го этажа. В результате были повреждены 4 машины и окна находящегося вблизи здания. Пострадавшим обещают компенсировать убытки в установленном законодательством порядке. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года.
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