В Киеве начали ликвидацию 15-метровой ямы на месте прорыва трубы

В Киеве на Голосеевском проспекте, 27, начались ремонтные и восстановительные работы, передает 112.ua.

Читайте такжеПоявилось впечатляющее видео "взрыва асфальта" от прорыва трубы в Киеве

Как рассказали в "Киевэнерго", ремонт участка продлится около суток, после чего 15-метровая яма, которая образовалась из-за прорыва трубы, будет засыпана.

Как сообщалось, 19 мая в Киеве на пр. Голосеевском прорвало трубу диаметром 2000 мм, фонтан воды достиг 7-го этажа. В результате были повреждены 4 машины и окна находящегося вблизи здания. Пострадавшим обещают компенсировать убытки в установленном законодательством порядке. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года.