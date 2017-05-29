Столкновение поездов на Хмельнитчине: количество госпитализированных возросло

После столкновения двух поездов на Хмельнитчине количество госпитализированных пассажиров возросло до шести человек.

Четверо людей с ушибами и черепно-мозговыми травмами сейчас находятся в нейрохирургии Каменец-Подольской больницы, между тем, машинист товарного поезда и его помощник - в травматологии, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Именно они, по предварительным выводам, виноваты в аварии. Машинист грузового поезда, несмотря на красный свет, не пропустил пассажирский с пятью сотнями людей. Из-за столкновения два пассажирских вагона сошли с рельсов. Грузовой локомотив и вагоны со щебнем опрокинулись. Движение на этом пути возобновили в субботу, 27 мая, вечером. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 27 мая пассажирский поезд "Киев — Каменец-Подольский" (№139) допустил столкновение с грузовым поездом, который стоял на станции.