ДТП с украинцами: в России не могут установить личность шестого погибшего

В России не могут установить имя и гражданство шестого человека, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вместе с пятью гражданами Украины в Новгородской области.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Не установлен шестой человек. Нет документов, которые бы подтверждали личность шестого погибшего. Будут путем опознания устанавливать личность", - сказал Кирилич, ссылаясь на информацию генерального консула Украины в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что с родственниками пяти погибших украинцев установлен контакт.

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«Брат одного из погибших проживает в Москве. Он на месте организационно занимается всеми вопросами, связанными с перевозкой тел погибших в Украину», - отметил Кирилич.

По его словам, из-за того, что документов, которые бы подтверждали личность шестого погибшего, нет, родственники и знакомые погибших украинцев попытаются «узнать собственно шестого человека, чтобы подтвердить, может ли это быть гражданин Украины, или нет».

Как сообщал УНИАН, ДТП с украинцами произошло вчера, 25 мая, неподалёку от города Великий Новгород (Россия). Минивэн с украинской регистрацией совершил столкновение с грузовиком.

В МИД Украины в тот же день сообщили, что в результате ДТП погибли пятеро граждан Украины. Российские СМИ сообщали о гибели шести человек.