В Кировоградской области 6 человек в камуфляже устроили перестрелку: ранены трое

В одном из сел Кировоградской области около 16.00 23 мая произошла перестрелка между людьми в камуфляжной форме. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Кировоградской области.

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На территории сельхозпредприятия во время спора люди услышали выстрелы, в результате которых дробью были ранены трое граждан. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили шесть жителей соседней области, одетых в камуфлированную форму. Они представились работниками одной из охранных фирм. Правоохранители проводят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве произошла перестрелка возле станции метро "Житомирская".