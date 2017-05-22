В Сумах задержали пьяную компанию: ради забавы обстреливала машины (видео)

Авто, в котором ехала женщина и ее четырехлетний сын, обстреляли в Сумах. Пуля попала в заднее боковое стекло, где сидел ребенок.

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Чудом обошлось без ранений, говорится в сюжете ТСН.

Еще несколько пуль попала в автомобиль патрульных полицейских, которые в это время проезжали мимо.

Как выяснилось, стреляли с балкона многоэтажки. Когда правоохранители добрались до квартиры, откуда велся обстрел, увидели пьяную компанию - двух женщин и двух мужчин. В помещении были отстреляны гильзы и пневматический пистолет.

В отделение увезли двух задержанных мужчин. Несмотря на то, что они отказываются признаваться в содеянном, у правоохранителей достаточно доказательств, чтобы доказать их вину. По факту хулиганства открыли уголовное производство.

"После того, как мы нашли патроны из пневматического оружия, владелец квартиры и его друзья внутри, которых было четверо, начали нервничать и пытаться выгнать нас из квартиры. И тогда мы уже увидели, что у женщины из-под одежды выглядывает оружие. Как оказалось , пневматический пистолет", - рассказывает полицейский.