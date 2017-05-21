В Киеве произошел взрыв под офисом "Конгресса Украинских Националистов", в здание бросили гранату (видео)

В Киеве на улице Антоновича, у здания, где расположен офис организации "Конгресс Украинских Националистов", произошел взрыв. Об этом в Facebook сообщил “Киев Оперативный”.

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“В здание по адресу Антоновича, 3Б, где находится организация, бросили боевую гранату. Через несколько минут на место прибыли правоохранители и увидели сильное задымление. Вызвали бойцов ГСЧС и скорую помощь. Однако, их помощь не понадобилась”, - говорится в сообщении.