Во Львовской области пьяный водитель вез в школу более 20 учеников (видео)

На автодороге Львов-Шегини вблизи с. Волица патрульная полиция остановила школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

В автобусе ехали около 20 учеников. Патрульные остановили автобус недалеко от учебного заведения, в которое ехали дети.

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Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку.

"Результат поразил инспекторов. Прибор драгер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышает норму более чем в 7 раз, а именно – 1,43 промилле. Водитель подтвердил, что выпил вина", - говорится в сообщении.

На 61-летнего мужчину патрульные составили протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).