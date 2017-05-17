На Киевщине пьяный водитель оставил без газа 400 дач

Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Бориспольском районе Киевской области, более 400 дачных домов остались без газоснабжения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, ДТП произошло вчера, 16 мая, возле с. Вишенки.

Киевлянин не справился с управлением своего автомобиля Škoda Felicia и съехал в кювет, в результате чего была повреждена газовая труба. Сотрудники газовой службы отключили газоснабжение. На месте работает бригада ремонтников, которые обещают как можно быстрее ликвидировать поломку.

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«Полицейские установили, что 58-летний водитель вместе с товарищем возвращался домой с рыбалки. Водитель явно находился в нетрезвом состоянии и отказался от прохождения экспертизы», - информировали в полиции.

На водителя составлены административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП.

Напосним, ранее УНИАН сообщал, что в ДТП под Киевом погиб священник-депутат.