В Харькове водитель "Десятки" помял четыре автомобиля и скрылся

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

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Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе патрульной полиции Харькова, сегодня, 18 мая, около 13:35 полицейские получили вызов о том, что по улице Героев труда произошло ДТП без пострадавших.

На месте полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ-21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 и Skoda Оctavia.

Кроме того, водитель ВАЗ-2110 не остановился после ДТП и уехал с места происшествия. Его разыскивают.