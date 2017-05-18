В Харькове водитель "Десятки" помял четыре автомобиля и скрылся
18:21, 18 мая 2017Происшествия
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Водитель совершил наезд на припаркованные автомобили.
Нарушитель не придерживался безопасного бокового интервала / Фото kh.depo.ua
В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.
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Как сообщили Depo.Харьков в пресс-службе патрульной полиции Харькова, сегодня, 18 мая, около 13:35 полицейские получили вызов о том, что по улице Героев труда произошло ДТП без пострадавших.
На месте полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ-21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 и Skoda Оctavia.
Кроме того, водитель ВАЗ-2110 не остановился после ДТП и уехал с места происшествия. Его разыскивают.
Нарушитель не придерживался безопасного бокового интервала / Фото kh.depo.ua
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