Ромский конфликт в Лощиновке: местные жители настаивают на выселении ромов из села
В Одесской области жители села Лощиновка Измаильского района, где по подозрению в убийстве 8-летней девочки задержан представитель ромской национальности, настаивают на выселении ромов.
Как передает корреспондент УНИАН, об это сегодня сельчане заявили на митинге, прошедшем перед церемонией прощания с убитым ребенком.
Участники многолюдной акции, собравшись у Дворца культуры, потребовали от местной власти и правоохранителей усилить борьбу с правонарушителями.
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«Мы неоднократно обращались по поводу криминальных группировок ромской общины, которые терроризировали целое село в последние годы. Ромы открыто торговали наркотиками, занимались воровством и поборами с местных жителей, на что полиция и местные власти закрывали глаза», - заявил один из жителей Лощиновки, назвавшийся Сергеем.
Местная община настаивает на том, что происшедшее не является этническим конфликтом, а все должны соблюдать закон, и обеспечить это должны правоохранители.
Люди заявляют, что больше не хотят мириться со сложившейся у них в селе криминогенной обстановкой и грозят идти маршем на Измаил, добиваясь, таким образом, справедливости.
В итоге участники митинга пришли к тому, что они «не допустят возвращения в Лощиновку ромов».
Вместе с тем председатель Измаильской РГА Валентина Стойкова заявила, что поступать подобным образом не законно.
«То, что вы решили, - это мнение общины, но оно не может противоречить закону. Думаю, что повреждения имущества нескольким семьям надо возместить. Вообще, разговор с участием всех сторон конфликта требует продолжения», - сказала Стойкова.
Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.
Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.
В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.
Впоследствии председатель Измаильской РДА Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.
Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.
Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение сельсовета Лощиновки о выселении ромов незаконно.
29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте - на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.
Сегодня в Лощиновке прошли похороны убитого ребенка.