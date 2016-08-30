Ромский конфликт в Лощиновке: местные жители настаивают на выселении ромов из села

Как передает корреспондент УНИАН, об это сегодня сельчане заявили на митинге, прошедшем перед церемонией прощания с убитым ребенком.

Участники многолюдной акции, собравшись у Дворца культуры, потребовали от местной власти и правоохранителей усилить борьбу с правонарушителями.

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«Мы неоднократно обращались по поводу криминальных группировок ромской общины, которые терроризировали целое село в последние годы. Ромы открыто торговали наркотиками, занимались воровством и поборами с местных жителей, на что полиция и местные власти закрывали глаза», - заявил один из жителей Лощиновки, назвавшийся Сергеем.

Местная община настаивает на том, что происшедшее не является этническим конфликтом, а все должны соблюдать закон, и обеспечить это должны правоохранители.

Люди заявляют, что больше не хотят мириться со сложившейся у них в селе криминогенной обстановкой и грозят идти маршем на Измаил, добиваясь, таким образом, справедливости.

В итоге участники митинга пришли к тому, что они «не допустят возвращения в Лощиновку ромов».

Вместе с тем председатель Измаильской РГА Валентина Стойкова заявила, что поступать подобным образом не законно.

«То, что вы решили, - это мнение общины, но оно не может противоречить закону. Думаю, что повреждения имущества нескольким семьям надо возместить. Вообще, разговор с участием всех сторон конфликта требует продолжения», - сказала Стойкова.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Впоследствии председатель Измаильской РДА Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки.

Ромские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение сельсовета Лощиновки о выселении ромов незаконно.

29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте - на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

Сегодня в Лощиновке прошли похороны убитого ребенка.