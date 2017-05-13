В Житомире мальчик пострадал от детали троллейбусной штанги

В Житомире полиция расследует обстоятельства травмирования мальчика деталью от троллейбусной штанги. Как сегодня сообщила корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, около 16 часов 12 мая по улице Витрука в Житомире металлическая деталь отсоединилась от штанги троллейбуса и попала в подростка-пешехода.

Сейчас мальчик госпитализирован. По указанному факту начато уголовное производство.

Предварительно установлено, что во время движения троллейбуса с линии слетела штанга струмоподавача. От последующего удара ее в рекламный щит отсоединилась металлическая деталь и упала на несовершеннолетнего пешехода, который в это время шел по тротуару мимо место происшествия.

Пострадавшего 14-летнего житомирянина с открытой черепно-мозговой травмой было госпитализировано в одну из больниц Житомирской области.

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Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства назначено проведение ряда необходимых экспертиз для определения объективных причин и обстоятельств, приведших к трагическому событию.