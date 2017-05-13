В Сети показали возможных организаторов стычек в Днепре 9 мая (фото)

Опубликованы фото людей, которые могут стоять за организацией провокаций в Днепре 9 мая. Фотографии и информацию о возможных организаторах стычек в городе на своей странице в Facebook показал Родион Шовкошитный.

Он отметил, что фото, на которых запечатлены предполагаемые организаторы "титушек", сделаны накануне митингов в Днепре, 8 мая.

Читайте такжеСтычки в Днепре 9 мая: о подозрении сообщено 5 людям

"Тот, кто отмечен синей стрелкой - очевидно, один из главных в этих днепровских спортиков. Как утверждает источник, именно он собирал ксероксы паспортов в других старших групп, он выстраивал всех в шеренги и инструктировал. В том числе и по форме одежды (чтобы в джинсах все пришли)", - пишет Шовкошитный.

"По данным источника, именно он (возможный организатор провокаций - Ред.) и есть тот самый "узбек в вышиванке". Он фигурирует на многих видео. На скрине №5 его вытягивает из ментов известный по другим видео титухан-"жирдяй" (с) Р.Синицин", - написал активист.

Как сообщал УНИАН, в Новомосковске Днепропетровской области 12 мая сотрудники полиции задержали мужчину, который руководил так называемыми «титушками» во время беспорядков на массовых акциях, которые состоялись 9 мая в Днепре.