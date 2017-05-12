На Днепропетровщине задержали мужчину, который управлял "титушками" во время акций 9 мая

В Новомосковске Днепропетровской области сегодня сотрудники полиции задержали мужчину, который руководил так называемыми «титушками» во время беспорядков на массовых акциях, которые состоялись 9 мая в Днепре.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Им оказался 27-летний местный житель с криминальным прошлым.

«На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно этот человек, а не правоохранитель, дает команды и направляет действия молодчиков, которые жестоко избили ветеранов антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

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Подозреваемый доставлен в прокуратуру Днепропетровской области для проведения следственных действий.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Днепра сегодня по ходатайству прокуратуры Днепропетровской области взял под стражу еще троих участников столкновений во время массовых мероприятий 9 мая. Еще один подозреваемый в столкновениях был взят под стражу вчера, 11 мая.

В общем сообщение о подозрении в совершении преступления было объявлено 5-ти лицам. Для одного правонарушителя суд избрал меру пресечения, которая не ограничивает его свободу, поскольку этот человек активно работает со следствием.

Еще трем лицам заочно сообщено о подозрении в столкновениях 9 мая. Принято решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

В Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к Монументу Славы с синими шариками. Здесь возникли столкновения между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. В целом в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, были подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Начальником областной полиции Днепропетровщины назначен Виталий Глуховеря.