В Измаиле после драки с применением оружия госпитализированы 4 человека

В городе Измаиле Одесской области в ночь на 10 мая в результате драки с применением огнестрельного оружия госпитализировано 4 человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в баре «Зейтун» произошел конфликт между отдыхающими.

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«В ходе первоочередных следственных действий установлено, что пострадавшие отдыхали в баре. В одной из компаний была девушка. При выходе из заведения другая группа отдыхающих не пропустила ее, прищемив пальцы дверью», - рассказали в главке.

Спутник потерпевшей, позвонив своему знакомому, позвал его на помощь. Когда мужчина приехал, оппоненты начали его избивать, после чего он достал пистолет и предупредил, что будет стрелять. Однако нападающие, не отреагировав на предупреждение, продолжили погоню. Убегая, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону преследователей. Последние выбили из его рук оружие и сильно избили.

По словам и.о. заместителя начальника Измаильского отдела полиции - начальник следственного отдела полиции Натальи Старцевой, в результате четверо пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу с различными ранениями. Двум из них причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения живота, лица и грудной клетки.

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Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. «В настоящее время правоохранители устанавливают всех свидетелей и очевидцев происшествия», - отметила Старцева. За совершенное предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на до 7 лет.

Как уточнил УНИАН представитель Измаильского отдела полиции, в больницу доставлены 4 мужчин. Потерпевшие 1991-1985 годов рождения.