Активисты вычислили шестерых "титушек", которые побили ветеранов АТО в Днепре (фото)

Благодаря активистам опознаны шестеро парней спортивной внешности, которые 9 мая били ветеранов АТО в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Родион Шовкошитный.

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Среди опознанных "героев" вчерашних столкновений:

- Ваня Джоболда

- Руслан Дудаев

- Владимир Шевченко

- Антон Маковецкий

- Орхан Аскерадзе

- Влад Бондарук

"Джоболда был первым... Потом нашли Дудаева. Этот очень-очень умница запилил селфач в тот же день, после избиения АТОшников, где затегал еще двух своих друзей - Шевченко и Маковецкого. Обоих опознали на видео с их одеждой. Маковецкий репостнул фотку себе, тоже умник", - говорится в сообщении журналиста.

Кроме того, в самом Днепре люди идентифицировали Аскерадзе и Бондарука. Также Шовкошитный написал, что Джоболда, Дудаев и Бондарук уже удалили свои аккаунты в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая произошли столкновения сначала между ветеранами АТО и "титушками", а затем - с полицией. Из-за событий в Днепре уже уволено руководство городской и областной полиции.