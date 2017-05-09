День победы в Одессе: число задержанных возросло до 20 человек

Одесская полиция сообщает о задержании 20 человек в городе во время акций ко Дню победы, 9 мая. Такие данные привел советник руководителя Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, который находится на месте акций в центре города, передает Радио Свобода.

Сообщается, что во время массового мероприятия в районе Аллеи Славы в Одессе, в котором принимают участие по меньшей мере тысяча человек, произошли несколько отдельных инцидентов: словесных споров, которые переросли в потасовку, между проукраинскими и пророссийскими активистами.

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"Скорая помощь" забрала одну женщину, которой стало плохо во время акции, но в стычках она участия не принимала. Полиция разнимала участников акций.