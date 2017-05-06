В Киеве обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами (фото)

В Голосеевском районе Киева правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами.

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Из тайника правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.