В Киеве обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами (фото)

16:45, 06 мая 2017
Происшествия
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Из тайника правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

В Киеве обнаружили тайник с гранатометами / Фото ssu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева правоохранители обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами.

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Из тайника правоохранители изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

Фото ssu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.

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Теги: #Киев#СБУ#гранатометы#тайник