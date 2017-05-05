Застолье в одном из кафе Киева закончилось стрельбой: иностранца ранили в ногу

В Соломенском районе Киева в результате конфликта в кафе был ранен иностранец.

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Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что на линию "102" обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления. Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего.

"Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что стрелок с места происшествия скрылся, а его сообщника задержали.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.

Полиция изъяла на месте гильзы и другие вещественные доказательства. Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.