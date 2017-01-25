В Польше местные жители избили украинских студентов: генконсул рассказал подробности инцидента (видео)

По его словам, произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши, передает 112 Украина.

"Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов – это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка", - заявил Павлюк.

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Также генконсул добавил, что 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу.

"Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", – сказал Павлюк

Дипломат добавил: "Следствие проводит районная прокуратура Жешува. Мы держим этот инцидент на контроле. Задержанным предъявили обвинение".

Ранее СМИ сообщали, что в польском городе Жешув группу украинских студентов избили пятеро местных жителей.