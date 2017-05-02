В Одессе в годовщину трагедии 2 мая неизвестные "заминировали" два университета

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании зданий национального университета имени Мечникова и политехнического университета.

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Как сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины, в 10.30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании университета. Мечникова, а через четыре минуты поступило еще одно сообщение о минировании политехнического университета. На месте работают специалисты-взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции.

Указанные вузы расположены на разных улицах: политехнический университет – на проспекте Шевченко (недалеко от Одесской ОГА), корпуса университета имени Мечникова расположены на Дворянской улице и Французском бульваре.

Напомним, в Одессе сегодня усилены меры безопасности в связи с третьей годовщиной массовых беспорядков, произошедших 2 мая 2014 года, в результате которых погибли 48 человек, пострадали около 300. В город прибыли дополнительные полицейские спецподразделения из Киева и Днепра.