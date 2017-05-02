В Одессе открыли доступ на Куликово поле

В Одессе сегодня, 2 мая, открыли доступ на Куликово поле.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«По состоянию на 8.30 в Одессе открыли все пропускные проходы на Куликово поле. Проход на эту территорию осуществляется исключительно через рамки металлодетекторов», - сказали в отделе.

Отмечается, что с целью недопущения массовых беспорядков по периметру и по всей территории Куликово поле патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Здесь же находятся первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, руководитель управления СБУ в области Сергей Батраков.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на майские праздники правоохранители усилили меры безопасности. В город прибыли дополнительные полицейские спецподразделения из Киева и Днепра. Ранее заявлялось, что общественный порядок на майские праздники в городе будут обеспечивать более 3 тыс. правоохранителей.

В ночь на 2 мая полиция закрыла Куликово поле для проверки.

Ранее 1 мая ночью неподалеку от Куликова поля был обнаружен рюкзак с боеприпасами.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), к остальным применены другие меры.