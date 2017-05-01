"Комуняку - на гілляку": в Виннице во время митинга произошла cтычка (фото, видео)

Сегодня в Виннице во время проведения первомайского митинга между представителями отдельных политических сил возникла конфликтная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области.

Отмечается, что около 20 молодых людей, которые не разделяли политические взгляды митингующих, пытались помешать проведению мероприятия и начали вырывать из рук участников акции флаги.

Молодые люди выкрикивали "Слава Украине!" и "Комуняку — на гілляку", их лица были скрыты масками, передает vlasno.info.

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"Конфликтную ситуацию быстро пресекли работники полиции, которые оттеснили из толпы молодчиков и заставили покинуть территорию проведения митинга", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что полицейские не допустили дальнейшего развертывания конфликта и обеспечили правопорядок до завершения мероприятия.

"Среди участников инцидента пострадавших не зафиксировано", - сообщили в полиции.

Происшествие внесено в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. Полицией установлены участники происшествия, их действиям будет дана правовая оценка, добавили в пресс-службе.