В Киеве на территории детского сада произошел взрыв

На территории детского садика в Киеве взорвался неизвестный предмет, в результате никто не пострадал. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блыщик на своей странице в Facebook.

«Около 9 часов в Деснянское управления полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв», - написала она.

Блыщик отметила, что правоохранители сразу выехали на место происшествия.

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«В ходе проверки установлено, что в 8:50 мама вела в садик шестилетнего мальчика. Дорогой ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил ее о землю, раздался взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение на асфальте», - добавила пресс-секретарь полиции.

По ее словам, происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с ребенком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.

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