"Вали в свою Америку": на российского блогера Варламова напали прямо в аэропорту (фото, видео)

11:51, 26 апреля 2017
Происшествия
2123 0

Варламова облили зеленкой.

false

На известного российского блогера Илью Варламова напали в Ставрополе. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Варламова, на него напали прямо в аэропорту: облили зеленкой и несколько раз ударили. "На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили", - говорится в сообщении российского блогера.

Он рассказал, что вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. "Я вообще не понял, что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, забросали тортами. Все, что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили", - написал на своем сайте блоггер.

Нападающие один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего скрылись.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на Марше памяти Бориса Немцова одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нападение на Варламова