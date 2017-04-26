"Вали в свою Америку": на российского блогера Варламова напали прямо в аэропорту (фото, видео)

На известного российского блогера Илью Варламова напали в Ставрополе. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Варламова, на него напали прямо в аэропорту: облили зеленкой и несколько раз ударили. "На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили", - говорится в сообщении российского блогера.

На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили pic.twitter.com/wNkjQOP9ot — Илья Варламов (@varlamov) April 26, 2017

На меня напали в аэропорту — Илья Варламов (@varlamov) April 26, 2017

Он рассказал, что вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. "Я вообще не понял, что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, забросали тортами. Все, что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили", - написал на своем сайте блоггер.

Нападающие один раз крикнули "Вали в свою Америку", после чего скрылись.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на Марше памяти Бориса Немцова одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.