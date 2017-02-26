Марш памяти Немцова в Москве: оппозиционера Касьянова облили зеленкой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, российский оппозиционер пострадал от рук провокатора.

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Михаилу Касьянову неизвестный плеснул в лицо зеленку pic.twitter.com/655NpWo1Yz — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) February 26, 2017

Как сообщал УНИАН, в Москве несколько десятков тысяч россиян пришли на Марш памяти российского политика Бориса Немцова, в отдельной колонне идут россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.