Марш памяти Немцова в Москве: оппозиционера Касьянова облили зеленкой (фото)

15:08, 26 февраля 2017
Мир
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На Марше памяти Бориса Немцова одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова облили зеленкой.

Несколько тысяч россиян принимают участие в Марше патями Немцова / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, российский оппозиционер пострадал от рук провокатора.

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Как сообщал УНИАН, в Москве несколько десятков тысяч россиян пришли на Марш памяти российского политика Бориса Немцова, в отдельной колонне идут россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.

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Теги: #Москва#марш#Немцов#Касьянов