Марш памяти Немцова в Москве: оппозиционера Касьянова облили зеленкой (фото)
15:08, 26 февраля 2017Мир
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На Марше памяти Бориса Немцова одного из лидеров российской оппозиции, председателя партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова облили зеленкой.
Несколько тысяч россиян принимают участие в Марше патями Немцова / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, российский оппозиционер пострадал от рук провокатора.
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Михаилу Касьянову неизвестный плеснул в лицо зеленку pic.twitter.com/655NpWo1Yz— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) February 26, 2017
Как сообщал УНИАН, в Москве несколько десятков тысяч россиян пришли на Марш памяти российского политика Бориса Немцова, в отдельной колонне идут россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.
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