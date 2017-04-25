В Харькове пьяный полицейский открыл стрельбу

Вечером, 24 апреля на улице Гвардейцев Широнинцев произошел конфликт между нетрезвым правоохранителем и тремя мужчинами, в ходе которого 36-летний капитан полиции выстрелил из травматического пистолета в землю. По предварительной информации, причиной ссоры могло быть оскорбление жены патрульного.

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Полицейский уже не первый раз становится участником скандальных ситуаций, пишет NewsRoom со ссылкой на слова очевидцев.

По словам свидетелей, сильно подвыпивший харьковчанин подошел к компании мужчин, игравших в домино, и начал высказывать им претензии. В ходе спора правоохранитель достал пистолет и несколько раз наводил его на отдыхающих. После этого часть игроков и их друзей покинула площадку, а сам хулиган успокоился и отошел. Однако вскоре оставшиеся мужчины услышали выстрел.

"Ребята забрали у него пистолет и обратились в полицию. Приехали три машины копов, потом "девятка" со следователями и непосредственный начальник этого полицейского. У нас всех взяли показания, а его увели. Но самое страшное не в том, что он творил, а в том, что там в 10-15 метрах расположена детская площадка, где играли мамы с детьми. Потом, правда, когда конфликт развивался, многие мамочки забрали детей и ушли", - рассказал харьковчанин Константин.

При этом, отмечают местные жильцы, ранее сотрудник полиции уже вел себя неадекватно.

"12 апреля мы с другом встретили его в подъезде. Он был под градусом, грозился достать оружие, кричал нам "руки за голову", "лицом к стене". Мы решили не горячиться, а утром подумали, что уже поздно жаловаться. Сейчас жалею, что не сообщили сразу, получается, что второй раз стали свидетелями такой ситуации с полицейским", - поделился один из соседей патрульного.

В самой патрульной полиции информацию о жалобах на их сотрудника опровергают.

"Ранее жалоб на него не поступало, однако более точную информацию можно будет получить в отделе мониторинга, после официального запроса", - рассказали нам в пресс-службе полиции. Глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук от комментариев отказался.