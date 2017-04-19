Под Кременчугом в митингующих влетел автомобиль, есть пострадавшие (фото)

В Полтавской области в с. Чечелево в людей, которые вышли на митинг, въехал легковой автомобиль Mitsubishi.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Только что стало известно, что в Кременчугском районе у людей, которые вышли на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет. Нарушитель пытался скрыться, но полиция поймала. На месте работает следственно-оперативная группа и медики", - сообщил он.

Позже он уточнил, что автомобилем управлял 66-летний житель Кременчуга.

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Мужчину доставили в местное подразделение полиции, где он дает показания. По предварительной информации, трем лицам медики оказали помощь на месте.

"Угрозы жизни людей нет! Степень полученных телесных повреждений будет установлена после медицинского обследования травмированных", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный сайт 05366.com.ua, местные жители вышли на акцию протеста, чтобы "защитить земли ландшафтного заказника "Белецковские плавни" от противозаконного захвата".