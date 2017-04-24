В Киеве обокрали могилу Леси Украинки

Вандалы похитили бронзовые элементы памятника Лесе Украинке.

На Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу Леси Украинки. Вандалы похитили бронзовые элементы памятника украинской поэтессе, передает Эспрессо. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Читайте такжеВо Львовской области вандалы повредили памятник Ивану Франко (фото) Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения, расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участке № 3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич. Как сообщал УНИАН, 18 марта неизвестные лица залили красной краской памятник Елене Телиге, установленный на территории Бабьего Яра.

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